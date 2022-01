Neues Führungsteam bei RTL Deutschland Der große Quotenflopp bei RTL

Die Entrüstung der eigenen Leute nötigte die neue Spitze nun zu Selbstkritik. Mitte Januar schrieben sie in einer E-Mail an die Belegschaft: „Ihr habt (..) gleich zu Beginn nicht mit Kritik gespart, auch das schätzen wir sehr“, heißt es in dem Schreiben, das der WirtschaftsWoche in Teilen vorliegt. „Ja, wir sind nicht divers genug.“ Man wolle sich in den kommenden Wochen „ernsthaft“ mit dem Thema befassen. Eine Lösung, die zum „Medienhaus der Zukunft“ passe, entstehe nicht über Nacht. „Klar ist: Wir brauchen eine Lösung.“ Und dann appelliert das Duo an die Belegschaft: „Zusätzlich freuen wir uns auch über Ideen und Vorschläge von Euch.“