Neues Geschäftsfeld Bundesliga investiert in Start-up – und zahlt mit Spielerdaten

Als Chefvermarkter der Liga hat Seifert zudem ein wachsames Auge auf alles, was sich in der internationalen Medienszene so tut – es könnte ja ein neuer Interessent für die Medienrechte der Liga dabei sein. Deshalb ist es Seifert auch nicht entgangen, auf welche Weise sich etwa der TV-Konzern ProSieben Sat.1 in den vergangenen Jahren ein ganzes Portfolio an Beteiligungen zugelegt hat. Anteile an Unternehmen wie dem damals noch jungen Kleiderhändler Zalando erhielt ProSieben im Tausch gegen Werbezeiten, „Media for Equity“ taufte der damalige Konzernchef Thomas Ebeling diese Deals.