Neues Sparprogramm Die Zukunft von Air France-KLM ist in Gefahr

Damit ist klar: Smith kratzt wie seine Vorgänger bestenfalls an der Oberfläche der grundlegenden Probleme. Schlimmer noch: Der Vorstandsvorsitzende Smith wird selber zu einer Schwäche für die Gruppe. Im Unternehmen ist der 47-Jährige nicht nur bei den Gewerkschaften, sondern auch im Management umstritten. „Er kapselt sich weitgehend ab und redet fast nur mit seinem Führungsstab“, berichtet ein Insider. Ein Kreis von meist nur fünf Leuten außerhalb des Vorstands trifft sich mehrfach die Woche im dritten Stock der Verwaltung am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle in Smith‘ karg eingerichtetem Büro mit weißen Wänden, zu dessen auffälligsten Gegenständen der Spender mit Desinfektionsmittel zählt. „Dabei braucht das Unternehmen gerade jetzt einen wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der sich auf jedes Podium stellt und die Mannschaft mit Herzblut für Verbesserung und Leidenschaft fürs Fliegen selbst seine Gegner mitreißt.“ Doch große öffentliche Auftritte von Smith gab es bislang kaum. Und der einzig wirkliche Pressetermin endete in einem sehr wohlwollendes Porträt im Magazin „Le Point“, das mit dem Sportartikelhersteller Puma und Luxusmarken wie Gucci zur Kering-Gruppe des französischen Investors François Pinault gehört. Die Geschichte lobt zwar seine Offenheit gegenüber der Belegschaft, doch das können viele nicht nachvollziehen. „Während sein Vorvorgänger Alexandre de Juniac bei all seiner aristokratischen Art sofort durchs Haus und die Außenstellen gezogen ist, war Herr Smith in vielen Abteilunge noch nicht, darunter in der Presseabteilung, die ja eigentlich sein Sprachrohr sein soll“, so der Insider.