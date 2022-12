Neuralink Elon Musk möchte in Ihr Gehirn

Keine Frage: Musk kann verkaufen. Und an vielen seiner Visionen wird seit Jahrzehnten an Universitäten geforscht, die Grundlagen gelegt. Doch wie so oft bei dem Tausendsassa-Unternehmer ist der Zeitplan für die Umsetzung schwammig. Schon vor zwei Jahren kündigte er an, nach Experimenten mit Schweinen und Affen sein Gehirnimplantat auch bald an Menschen zu erproben. Die erste klinische Studie sollte untersuchen, wie Querschnittsgelähmte über Gedanken Computertastaturen oder Smartphones bedienen können.