Neustart bei Flixbus Der Fernbus wird zum Konjunktur-Indikator

Wie es anders laufen kann, zeigen die USA. Dort ist Flixbus bereits seit Monaten wieder unterwegs. „Die Nachfrage zog sofort wieder an, nachdem die Restriktionen gefallen sind“, sagt Schwämmlein mit Blick auf Amerika. Es habe ihn „überrascht, wie schnell das Geschäft dort wieder hoch gelaufen ist“. In New York und Texas sei die Nachfrage inzwischen wieder stabil. Auf Strecken von New York nach Washington sei Flixbus wieder vier bis fünf Mal pro Tag unterwegs. Ähnlich sehe das Verkehrsaufkommen an der Westküste aus, etwa auf Verbindungen zwischen Los Angeles und Las Vegas. Das gebe ihm „Optimismus für den Sommer“.



Den erfolgreichen Neustart in den USA macht der Flixbus-Chef auch am Erfolg der örtlichen Impfkampagnen fest. „Die USA sind uns vier bis acht Wochen voraus“, sagt Schwämmlein. Dass das Leben und die Zuversicht dort zurückgekommen seien, spüre eben auch die Wirtschaft. Der Flixbus-Gründer ist gar überzeugt, dass die Amerikaner den Vorsprung weiter ausbauen werden, wenn Deutschland den verpatzten Impfstart nicht bald besser in den Griff bekomme.