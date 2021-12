Niederlage vor Gericht Ex-Wirecard-Chef Braun muss in U-Haft bleiben

Dabei war Braun fast zwei Jahrzehnte lang der starke Mann bei Wirecard. Er war in höchst anrüchige Entscheidungen direkt und persönlich involviert: So ließ er einen Mann über Wirecards Treuhandkonten mit einem behaupteten Milliarden-Guthaben aufpassen, als der schon im Zusammenhang mit zweifelhaften Geschäften aufgefallen war. Gegen interne Widerstände drückte er Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an dubiose Geschäftspartner durch. Und schließlich hat er umstrittene Adhoc-Mitteilungen an den Kapitalmarkt verschicken lassen.