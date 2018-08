Niederlande Gericht erlaubt Streik der Ryanair-Piloten

Niederländische Ryanair-Piloten dürfen wie geplant am Freitag streiken. Bild: dpa Bild:

Ein Gericht in Haarlem weist die Forderung der irischen Fluggesellschaft nach einer einstweiligen Verfügung zurück: Auch in den Niederlanden darf am Freitag gestreikt werden.