Niki-Nachfolgeairline Ryanair macht Laudamotion-Übernahme perfekt

Der irische Billigflieger Ryanair hat die mehrheitliche Übernahme der Niki-Nachfolgeairline Laudamotion abgeschlossen. Ryanair halte nun 75 Prozent, der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda die restlichen 25 Prozent, sagte Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ryanair-Chef Michael O'Leary in Wien. Darüber hinaus kündigte der Ferienflieger an, dass die Flugzeugflotte im Sommer 2019 um weitere neun Airbus A320 auf 18 Stück erhöht werde.