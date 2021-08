Ningbo-Zhoushan Der größte Hafen der Welt hat Corona

Auch für die chinesische Wirtschaft wäre der zweite anhaltende Betriebsstopp in einem der wichtigsten Umschlagspunkte des Landes nicht einfach zu verkraften. Über Ningbo-Zhoushan bezieht auch Ostchina einen Teil seiner Rohstoffe. Und auch die chinesischen Fabriken und Hersteller können wegen Containermangel und Hafenstaus weniger verkaufen. Doch deshalb dürfe man nicht erwarten, dass die Behörden ihr Vorgehen schnell ändern, sagt Lepperhoff. „Die Virusbekämpfung hat in China oberste Priorität, alles andere steht hinten an.“



Mehr zum Thema: In der Schifffahrt herrscht Chaos, es gibt nicht genug Transportkapazitäten. In ihrer Not mieten Händler wie Ikea selbst Schiffe an – auch wenn diese klein, wenig funktional und unverschämt teuer sind. Wenn Ikea und Lidl selbst zum Schiffsbetreiber werden.