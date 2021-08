„No jab, no job“ Muss ungeimpftes Flug-Personal künftig am Boden bleiben?

Ryanair denke auch nicht drüber nach, Anreize zum Impfen zu geben, etwa in Form von Bonuszahlungen für geimpfte oder Abschläge für Nicht-geimpfte. „Aus unserer Sicht ist es doch im Interesse eines jeden Beschäftigten, gesund zu bleiben und alles zu tun, damit unsere Kunden gesund bleiben. Aus meinen Erfahrungen glaube ich, dass dies von unseren Mitarbeitern ähnlich gesehen wird“, sagt Wilson.



Mehr zum Thema: Deutsche Unternehmen hoffen auf eine Erholung bei Managerreisen Richtung Nordamerika. Doch die ist nicht in Sicht. Laut einer WirtschaftsWoche-Umfrage bei Großunternehmen liegt das vor allem an den US-Regeln, die trotz Lockerungen fast wie ein Reiseverbot wirken. Geschäftlich in die USA reisen? Noch immer kompliziert bis unmöglich