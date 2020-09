Nobelhotel Hessischer Hof muss schließen „Aus betrieblicher und strategischer Sicht leider alternativlos“

Die 63 Angestellten des Hessischen Hofs noch ein Jahr in Kurzarbeit zu schicken, wäre nicht gegangen?

Wir sind uns stets unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst. Die monatlichen Verluste aus diesem Hotelbetrieb wären langfristig nicht tragbar und werden auch durch staatliche Hilfen nicht aufgefangen. Obwohl wir mit dieser Entscheidung die Zukunft unserer Unternehmensgruppe sichern und über 80 Prozent unserer Belegschaft halten können, war die Entscheidung keine einfache.



Was passiert mit den vielen Antiquitäten, die die Zimmer schmücken?

Was mit dem Hotelinventar passiert, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe entscheiden. Die ausgestellten Kunstwerke gehören der Kulturstiftung des Hauses Hessen und gehen an sie zurück.