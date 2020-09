Nobelhotel Hessischer Hof muss schließen „Aus betrieblicher und strategischer Sicht leider alternativlos“

Die erstgeborenen Söhne tragen in Ihrer Familie eine große Last, nämlich das Erbe für die kommende Generation zu erhalten und vielleicht sogar zu mehren. Bereiten Sie Ihren Sohn schon auf diese Aufgabe vor?

Ich würde weniger von einer Last als vielmehr von einer sehr spannenden Herausforderung, insbesondere augenblicklich, in unserer sich rasant verändernden Welt, sprechen. Die Erhaltung und Pflege sowie der zeitgemäße Umgang mit einem so reichen kulturellen und unternehmerischen Erbe ist sicherlich nicht immer ganz einfach, insbesondere wenn man eine Jahrhunderte alte Familientradition fortführen möchte, kann aber auch sehr erfüllend sein. Meinen Sohn kann ich darauf im Grunde nur durch Vorleben vorbereiten.