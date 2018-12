 Nord-Süd-Korridor: Qualitätsmangel und zu wenig Investitionen – Die Schweiz ist unzufrieden mit der Deutschen Bahn

Der Deutsche Staat habe in den vergangenen Jahren eindeutig zu wenig investiert. „Das wurde, glaube ich, teilweise erkannt. Das muss jetzt aber umgesetzt werden“, forderte der BAV-Chef in einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk SRF. „Aber was uns kurzfristig viel mehr Sorgen macht, ist, dass die Qualität so schlecht ist“, fügte er hinzu. Es gehe nicht um die Wünsche des Schweizer Staates, sondern um die Kunden, die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit erwarten.