NordLB, Ikea, Knorr-Bremse Die Quartalszahlen des Tages

Knorr-Bremse peilt im operativen Geschäft Milliardengewinn an

Kräftige Zuwächse in den ersten neun Monaten des Jahres machen den Börsenneuling Knorr-Bremse zuversichtlich. Der Münchner Bremsenkonzern stellt für 2018 einen Umsatzzuwachs von bis zu neun Prozent auf 6,6 bis 6,7 (2017: 6,15) Milliarden Euro in Aussicht. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll zwischen 17,5 und 18,5 (18,1) Prozent liegen. Das entspricht einem operativen Gewinn von bis zu 1,24 Milliarden Euro. Im Februar hatte der Hersteller von Nutzfahrzeug- und Zug-Bremsen einen Umsatz von 6,4 bis 6,6 Milliarden Euro und eine Marge von 17 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt. Damals hatte Knorr-Bremse aber noch nach dem deutschen HGB-Standard bilanziert.



Knorr-Bremse hatte im Oktober sein Börsendebüt in Frankfurt gefeiert. Mit einem Erlös von 3,7 Milliarden Euro war es der zweitgrößte Börsengang des Jahres in Deutschland. Im Dezember könnte die Aktie bereits in den Nebenwerteindex MDax aufrücken. Sie stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 79,11 Euro, liegt damit aber noch knapp unter dem Ausgabepreis von 80 Euro. In den ersten neun Monaten kletterte der Konzernumsatz um 9,5 Prozent auf 4,99 Milliarden Euro. Dabei legten das Lkw- und das Schienenfahrzeug-Geschäft fast im gleichen Maße zu. Das Ebitda kletterte um 13 Prozent auf 876 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich damit auf 17,5 (Vorjahr: 17,1) Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 497 Millionen Euro, der 28 Prozent höher ausfiel als ein Jahr zuvor. .