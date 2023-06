Nutzerbewertungen: Amazon stoppt 200 Millionen Fake-Bewertungen

Doch die Amerikaner schlagen zurück. Schon seit Jahren geht Amazon verstärkt gegen Anbieter von gekauften und erfundenen Nutzerbewertungen vor, was schon angesichts der Menge an Nutzerbewertungen nicht einfach ist. Allein im vergangenen Jahr hätten 125 Millionen Kunden „fast 1,5 Milliarden Rezensionen und Bewertungen in unseren Stores abgegeben“, berichtet Amazon-Manager Mehta. Um aus der Flut der Kommentare diejenigen herauszufiltern, die mutmaßlich gekauft wurden, nutzt der Konzern zum einen automatische Systeme für maschinelles Lernen. Sie würden „Tausende von Datenpunkten analysieren, um Risiken zu erkennen – darunter zum Beispiel Beziehungen zu anderen Konten, Anmeldeaktivitäten, der Bewertungsverlauf und andere Hinweise auf ein ungewöhnliches Verhalten“, erklärt Metha. Zum anderen setzt Amazon auf Handarbeit, also Prüfungen durch klassische Ermittler sowie juristische Maßnahmen.