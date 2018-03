Das Gute an den Fahrrädern von oBike: Sie waren überall, jederzeit verfügbar. Das Schlechte an den Fahrrädern von oBike: Sie waren überall, nur nicht da wo man sie gebrauchen konnte - in Büschen, Bäumen oder im Fluss. Binnen weniger Monate ist so aus dem mobilen Angebot des Unternehmens in München ein Ärgernis für viele Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt geworden.