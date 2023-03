Öffentlicher Dienst Kompromiss beim Tarifstreit nach langen Kämpfen?

Als „das Wichtigste für die Beschäftigten” bezeichnete Werneke „einen sozial balancierten Tarifvertrag, eine soziale Komponente, einen Mindestbetrag”. Jeden Monat 500 Euro mehr also. Von Anfang an stemmte sich die Verhandlungsführerin der Kommunen, Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge, gegen so einen Mindestbetrag.