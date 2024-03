ÖPNV- Streik 2024: Das müssen Pendler heute wissen

In mehreren Bundesländern, darunter in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen sowie Berlin, war der Warnstreik bereits am Donnerstag, 29. Februar, angelaufen. Am Hauptstreiktag, dem 1. März, startete er mit Betriebsbeginn am Freitagmorgen auch in Hessen und in größeren Teilen von Brandenburg. In Hamburg sollen die ÖPNV-Angestellten bis zum 2. März die Arbeit niederlegen. In Mecklenburg-Vorpommern wird am 1. März von Mitternacht an für 24 Stunden gestreikt.



In Bayern wird nicht gestreikt.