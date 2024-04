ÖPNV-Streiks in NRW „Wir wollen den Fahrgästen damit nicht ins Kreuz treten“

Die neue Streikwelle beginnt in Nordrhein-Westfalen am Montag. Beschäftigte an ausgewählten Betriebshöfen der Rheinbahn (Düsseldorf-Benrath, Tiefenbroich und Mettmann), der SWK mobil (Krefeld) sowie der Bogestra (Bochum-Weitmar) werden bis zum Ende der Spätschicht die Arbeit niederlegen. Ab Dienstag wird dann in Geilenkirchen, dem Rhein-Erft-Kreis, Mönchengladbach, Viersen, Gelsenkirchen, Essen, Lüdenscheid, Plettenberg sowie Bielefeld und Gütersloh bis zum Ende der Spätschicht gestreikt. Um den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen, plant die Gewerkschaft in den kommenden Tagen und Wochen, zeitversetzt weitere Teilbereiche des Nahverkehrs zum Streik aufzurufen. „Die Beschäftigten sind vielerorts an ihr Limit gekommen, ohne Entlastung bricht das System aus Überstunden und hohen Krankenständen irgendwann zusammen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech.