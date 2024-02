ÖPNV- und Flughafenstreik 2024 Das müssen Pendler und Flugreisende jetzt wissen

Neben dem Streik im öffentlichen Nahverkehr am Freitag ruft Verdi zu einem bundesweiten Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am 1. Februar auf. Seit Donnerstagmorgen legen die Beschäftigten ihre Arbeit an den Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart, Erfurt und Dresden nieder. Einen direkten Zusammenhang der Streikaktionen im Flug- und Nahverkehr gibt es nicht.