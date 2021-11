Österreich 2G-Regel am Skilift: „Oberstes Ziel muss sein, dass eine Wintersaison stattfinden kann“

Auf den ersten Blick ist Urlaub in österreichischen Hotels sicherer als an vielen anderen Orten. So dürfen Touristen seit dieser Woche in dem Alpenland nur noch in Hotels einchecken, wenn sie genesen oder geimpft sind. Für das Personal in den Hotels gilt diese strenge Vorschrift allerdings nicht. Impfzwang gibt es keinen in der Touristik-Branche. Dass Tourismusgebiete wie das Land Salzburg eine der höchsten Inzidenzen Österreichs aufweisen, dürfte auf Gäste zudem wenig einladend wirken. Die österreichische Hoteliervereinigung betont hingegen, dass die Durchimpfungsrate in der Qualitätshotellerie bei 80 Prozent liege und nur zwei Prozent der Infektionen in Hotels stattfinden würde.



Für Skifahrer dürfte die Saison auf Österreichs Pisten allerdings noch einige Unbekannte bereithalten. Das erfuhren diese Woche etwa Käufer von Skiliftkarten. Als Österreich diese Woche flächendeckend 2G-Bestimmungen einführte, waren davon auch die Liftkarten betroffen. Skiliftkarten erwerben dürfen seit dieser Woche ausschließlich Gäste, die entweder genesen oder geimpft sind. Problemtisch ist das vor allem für jene Skifahrer, die ihre Liftkarten bereits gekauft haben, als noch die 3G-Regelung galt. Ob sie den Kaufpreis rückerstattet bekommen, ist noch offen.