Offenes Format ohne ständige Mitglieder Super League plant Neustart

Die im Frühjahr an Politiker- und Fanprotesten gescheiterte Super League, in der sich europäische Spitzenfußballclubs organisieren wollten, arbeitet an einem Neustart. Man gehe auf die Bedenken der Fans ein, heißt es aus der Organisation: Die neue Liga werde keine dauerhaften Mitglieder haben, sondern solle „zu 100 Prozent offen sein“. In einem Konzeptpapier der Super League, das der WirtschaftsWoche vorliegt, heißt es: „Deshalb verpflichten wir uns dazu, dass das Format der vorgeschlagenen europäischen Super League das Konzept der ´ständigen Mitglieder´ abschafft und den europäischen Vereinen offen steht.“