O'Leary lässt drohen Streiks könnten Ryanair-Mitarbeiter den Job kosten

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat 300 ihrer Piloten und Flugbegleiter vor einem Stellenabbau infolge von Streiks gewarnt. Nach den zahlreichen Flugausfällen habe der Konzern weniger Buchungen und werde daher für die Wintersaison die in Dublin ansässige Flugzeugflotte um 20 Prozent reduzieren, teilte Ryanair am Mittwoch mit. „Wenn unser Ruf in Bezug auf Verlässlichkeit oder Termine beeinträchtigt wird, dann sind grundlegende und potenzielle Stellenkürzungen wie diese in Dublin eine zutiefst bedauerliche Konsequenz“, sagte Ryanair-Manager Peter Bellew.