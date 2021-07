Olympia in Tokio „Westliche Sponsoren ziehen sich zunehmend zurück“

Die nächsten Winterspiele finden bereits 2022 in Peking statt; in dem Zusammenhang ist der Umgang Chinas mit den Uiguren ein internationaler Kritikpunkt, es droht ein Boykott der Spiele – da stecken die Sponsoren doch schon wieder in der Klemme, oder?

Richtig, da braucht man nur zu den Sommerspielen 2008 in Peking zurückzublicken. Auch da gab es schon massive Kritik an die Adresse von China und an Sponsoren, die die Olympische Spiele in diesem Land unterstützt haben.