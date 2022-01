Omikron trifft die Logistik Wie lange halten unsere Lieferketten noch?

Vor allem für die Logistikunternehmen ist das ein Risiko. Die Corona-Pandemie hat die Lieferketten ins Chaos gestürzt, viele Unternehmen leiden seit Monaten unter Rohstoff-Engpässen und Lieferverzögerungen. Spediteure sind noch immer dabei, diese Probleme abzuarbeiten. Noch schwerer belastet die Branche der Fachkräftemangel. Allein in Deutschland fehlen 80.000 Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, schätzt der BGL. Und die Lücke wächst, jedes Jahr gehen etwa 30.000 Kraftfahrer in Rente. Nur 17.000 steigen neu in den Beruf ein. Viele aber wollen nicht bleiben – die Bezahlung und Arbeitsbedingungen sind zu schlecht. Die Unternehmen müssen daher um Personal kämpfen. Viele haben offene Stellen, können also auch einen hohen Krankenstand nicht lange abfedern.