Online-Casinos 8000 Spielhallen-Jobs in Gefahr: Game over im Ländle

So nüchtern der Passus klingt, so viel Sprengkraft besitzt er, begräbt er doch die Hoffnungen der Automatenwirtschaft, die Schließungen zahlreicher Spielhallen in Baden-Württemberg noch abzuwenden oder zumindest weiter zu verzögern. Stattdessen treten zum 1. Juli harte Abstandsregelungen in Kraft: Zur Glücksspiel-Suchtbekämpfung und -prävention soll dann ein Luftlinienabstand von 500 Metern zwischen zwei Spielhallen sowie zwischen Jugendeinrichtungen und Spielhallen gelten.