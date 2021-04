Online-Gebrauchtwagenhändler: Auto1-Gründer verkaufen rund zwei Millionen Aktien

Wachsen will die Gruppe allerdings vor allem in einem zweiten und noch recht neuen Segment: dem Verkauf von Gebrauchtwagen an Privatkunden unter der Marke Autohero. Dafür wirbt das Unternehmen derzeit auf vielen Kanälen mit Bildern gläserner Trucks, die das online ausgesuchte Fahrzeug bis vor die Haustür liefern.