Online-Gebrauchtwagenhändler: Auto1 rechnet wegen Ukraine-Krieg mit geringerem Wachstum – Aktie bricht ein

Am Aktienmarkt kam der Ausblick nicht gut an. Nach anfänglichen Gewinnen drehte das Papier deutlich ins Minus und verlor mehr als 16 Prozent. „Der Rückgang unseres Aktienkurses spiegelt nicht die Entwicklung des Unternehmens wider“, sagte Bertermann, dessen Firma erst kürzlich in den Kleinwerteindex SDax abgestiegen war. Das Unternehmen – in Deutschland für die Plattform „wirkaufendeinauto.de“ bekannt – ist erst seit Februar 2021 an der Börse, der Ausgabepreis hatte 38 Euro betragen.