Online-Marketing Und wann wird Ihr Unternehmen zum TikTok-Star?

Natürlich ist die App noch fest in der Hand der Generation Z. Sie zieht aber auch immer häufiger ältere Nutzer an. 32 Prozent der globalen TikTok-User sind 25 bis 34 Jahre alt und ein weiteres Drittel über 35. Das kann die Ansprüche an Werbung in Zukunft nochmals verschieben. TikTok-Userin Antonia macht das bisher nichts aus. Sie ist auch weiter auf TikTok unterwegs und „solange die Werbung, die die Creator machen locker und cool ist, stört es mich nicht.“



