Online-Modehändler Zalando kappt Umsatzziele – Gewinn erneut gesteigert

Zalando-Aktien gingen nach den aktuellen Zahlen auf eine Achterbahnfahrt und bewegten sich in einer Spanne von minus 3,6 und plus 4,2 Prozent. Zuletzt notierten sie gut drei Prozent höher. Die Titel von About You folgten denen des Konkurrenten. In London verbuchten Asos und Boohoo ähnliche Kursausschläge.



Lesen Sie auch: Wie Zalando demnächst bei der Konkurrenz mitverdienen will