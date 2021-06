Online-Optiker Mister Spex geht am 2. Juli mit Brillen an die Börse

Das von Graber gegründete Unternehmen startete im Jahr 2007 als reiner Online-Brillenhändler. Unter Co-Vorstandschef Mirko Caspar hat Mister Spex sein Geschäftsmodell seit 2016 erweitert: Heute betreibt das Unternehmen ein Kombimodell aus Onlineshop und Filialen mit 39 eigenen Läden in Deutschland. Mit diesem Mix greifen die Berliner unter anderem die Optiker-Filialketten Apollo und Fielmann an.



Die enge Verzahnung von Filialen in hoch frequentierten Fußgängerzonen sowie Shopping-Malls mit dem eigenen Online-Shop soll in den Augen von Graber und Casper die Kundenbindung erhöhen. In seinen Läden präsentiert Mister Spex seinen Kunden rund 1000 Brillenmodelle – nach Form und Farbe sortiert. Mittels QR-Code können Interessenten dann in weiteren Angeboten im Mister-Spex-Webshop auf ihren Smartphones stöbern.