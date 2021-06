Online-Optiker Mister Spex geht mit Brillen an die Börse

Schon seit Längerem gilt Mister Spex als Börsenkandidat – jetzt hat sich der Online-Optiker auf einen Termin für den Gang aufs Parkett festgelegt: Demnach will das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin am 2. Juli in Frankfurt am Prime Standard an die Börse gehen; Konsortialbanken sind Berenberg, Jefferies und Barclays.