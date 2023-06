Online-Plattform: Bundeskartellamt will Bündel-Verkauf von Google Maps verbieten

Das Bundeskartellamt will den Verkaufspraktiken von Google für den Kartendienst Google Maps einen Riegel vorschieben. Die Praxis, Lizenzen für die Karten zum Einsatz in Navigationssystemen nur zusammen mit dem App-Store Google Play und dem Sprachassistenten Google Assistant an die Autobauer zu verkaufen, blockiere andere Anbieter, erklärten die Wettbewerbshüter am Mittwoch in Bonn. „Wir sehen es insbesondere kritisch, wenn Google Dienste für Infotainmentsysteme nur gebündelt anbietet, weil sich dadurch die Chancen der Wettbewerber verringern, konkurrierende Dienste zu vertreiben“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.