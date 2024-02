Online-Plattform Reddit kündigt offiziell Börsengang an – und legt Millionenverlust offen

Reddit wird auch einigen besonders aktiven Nutzer die Möglichkeit geben, bei dem Börsengang Aktien zu kaufen – was ungewöhnlich ist. Anders als für viele andere Investoren wird es für sie keine Verpflichtung geben, ihre Papiere eine bestimmte Zeit zu halten, bevor sie sie verkaufen. In der aktuellen Version des Börsenprospekts gab es keine Angaben dazu, welcher Anteil der zum Verkauf stehenden Aktien an die Nutzer gehen soll.