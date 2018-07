Online-Versicherer: Allianz finalisiert Kooperation mit JD.com

Die Allianz setzt beim Aufbau eines Online-Versicherers in China auf die Marktmacht des Internet-Händlers JD.com. „Allianz und JD.com haben heute eine digitale Partnerschaft unterzeichnet, mit dem Zweck, Versicherungslösungen neu zu definieren und bereitzustellen, die den wachsenden Bedürfnissen der chinesischen Kunden gerecht werden“, teilte der Versicherer am Montag am Rande der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin mit. Allianz-Chef Oliver Bäte habe das mit JD.com-Gründer Richard Liu besprochen.