Online-Wäschereien Warum Henkel ins Geschäft mit Schmutzwäsche investiert

Mit dem Einstieg der Haniel-Tochter bekommt auch der Düsseldorfer Henkel-Konzern im Geschäft mit Online-Wäschereien stärkere Konkurrenz. In Europa tritt Jonny Fresh gegen die Henkel-Beteiligungen Zipjet an. Während Zipjet in den Metropolen London und Paris und in Deutschland bislang nur in Berlin präsent ist, hat Jonny Fresh sein Angebot auf dem deutschsprachigen Markt jüngst stark ausgebaut: Gerade hat die Online-Wäscherei ihren Service auf Potsdam ausgedehnt und in Hamburg das Geschäft von Wettbewerber Easyclean24 übernommen. Damit sind die Berliner in Deutschland und Österreich bereits in acht Städten präsent und wollen weiter expandieren.