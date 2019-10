Online-Wettanbieter: Nach Großfusion entsteht in Irland größter Glückspielanbieter der Welt

Angesichts der wachsenden Zahl von Spielern, die im Internet oder per Smartphone zocken, haben schon mehrere Anbieter auf dem Markt durch Zusammenschlüsse ihre Kräfte gebündelt. Wegen der zunehmenden Auflagen und Steuern in den Hauptmärkten Irland, Großbritannien und Australien will Flutter vor allem von gelockerten Regeln für Sportwetten in den USA profitieren.