Onlinecasinos und Spielhallen Jeder dritte Spielautomat wurde 2021 abgebaut

Ursache des Geschäftseinbruchs seien „die Coronabeschränkungen und verschärfte Regulierungsauflagen der Länder“. So habe der im Sommer in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag in einigen Bundesländern zu einem „quantitativen Abbau der Geräte“ geführt. Zeitgleich wurden durch den Vertrag Onlinecasinos legalisiert. Deren Markt steht vor einem harten Konkurrenzkampf. Bis Ende Oktober haben 41 Unternehmen 44 Anträge gestellt, erstmals legal Onlineglücksspiel in Deutschland anbieten zu dürfen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt in Halle der WirtschaftsWoche.