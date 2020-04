Onlinehändler Amazon überwacht Corona-Schutz per Kamera

Die Gesundheit der Mitarbeiter habe höchste Priorität, sagte dazu ein Amazon-Sprecher der WirtschaftsWoche. „Aus diesem Grund haben wir einige unserer besten Experten für maschinelles Lernen damit beauftragt, Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Sicherheitsabstände in unseren Gebäuden zu prüfen.“ Amazon arbeite eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen und habe „die Wirksamkeit unserer Maßnahmen mehrfach bestätigt bekommen“. So kontrolliert der Onlinehändler bei Schichtbeginn in den Lagern auch die Temperatur seiner Mitarbeiter mit Infrarotthermometern oder Wärmebildkameras. Das sei eine „zusätzliche Vorsichtsmaßnahme“, so ein Sprecher.