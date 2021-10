Opioid-Krise McKinsey-Weltchef Bob Sternfels: „Müssen aus unseren Fehlern lernen“

„Ich sehe, dass die Nachfrage nach unserer Beratung wächst. In diesem Jahr wollen wie mehr neue Kollegen einstellen als jemals zuvor in unserer Geschichte“, sagte Sternfels. Die Beratung werde weiterhin auch in neue Geschäftsfelder wie Softwaretechnologie und Nachhaltigkeit expandieren. Dabei soll sie auch künftig am Partnermodell festhalten. „Wenn wir unsere Strukturen zentralisierten, würden wir ein ganz normales Großunternehmen werden. Gerade unsere Partnerschaft aber macht uns unverwechselbar“, sagte Sternfels.



Mehr zum Thema: Bob Sternfels und Fabian Billing, Welt- und Deutschlandchef von McKinsey, über die Lehren aus der Coronapandemie, die wachsende Kritik an der Kultur der Beratung und die 95-jährige Firmengeschichte als Inspirationsquelle.