Optimistische Erwartung: Bauwirtschaft rechnet 2018 erneut mit deutlichem Umsatzplus

BerlinDie deutsche Bauwirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem ähnlich kräftigen Umsatzwachstum wie 2017. Die Einnahmen dürften um 2,6 Prozent auf nahezu 324 Milliarden Euro steigen, sagte die Bundesvereinigung Bauwirtschaft - die rund 385.000 Betriebe vertritt - am Donnerstag voraus. Im vergangenen Jahr reichte es zu einem Plus von rund drei Prozent.