„Order with Google“ Googles Angriff auf Lieferando und Co.

Seit einigen Wochen können Zieringers Kunden die Gerichte indes nicht nur über die Bestellplattform Lieferando ordern, sondern auch direkt via Google bestellen. Wer über die Suchmaschine nach Tony’s Pizza in München fahndet, bekommt zum einen die üblichen Treffer angezeigt: die Restauranthomepage ganz oben in den Suchergebnissen, darunter Einträge bei der Bestellplattform Lieferando. Zum anderen finden sich rechts daneben, in den Adress- und Kontaktinformationen, auch die beiden schlichten Felder: „Zum Mitnehmen bestellen“ und „Bestellen und Liefern lassen“.



„Order with Google“ nennt sich die Funktion, die seit einiger Zeit in den USA läuft und seit Ende Oktober auch in Deutschland. So unspektakulär das neue Angebot optisch auch wirkt, so gefährlich könnte es auf Dauer für die großen Bestellplattformen werden. Denn Google will die Nutzer schon abfangen, bevor sie Lieferando & Co. ansteuern.