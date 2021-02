Osram-Hauptversammlung „In gewissen Fällen muss Osram Weisungen von AMS ablehnen“

Wie Sie bereits erwähnt haben, verzögert sich der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von Osram durch AMS wegen Klagen von Aktionären. Welche Auswirkungen haben die Klagen auf die Übernahme?

Derzeit ist AMS lediglich Hauptaktionär von Osram. Allerdings kontrolliert AMS Osram eben noch nicht. Die strategischen Ziele, die AMS mit der Übernahme anstrebt, können also noch nicht in die Tat umgesetzt werden. Hierfür benötigt AMS erst den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Erst dann kann AMS direkt die Geschicke von Osram lenken.



Welches Ziel verfolgen die Kläger?

Die Aktionäre von Osram, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots nicht an AMS verkauft haben, wollen schlicht zu einem höheren Preis verkaufen. Und dies lässt sich einfacher aus der Rolle des Klägers erreichen. Die klagenden Aktionäre haben kein Interesse daran, dass AMS die volle Kontrolle erlangt und die Gewinne abschöpfen kann. Mit Wirksamkeit des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bliebe den Aktionären nur die darin garantierte Dividende. Es wird den Aktionären jedoch weniger um die Eigenständigkeit Osrams gehen, als vielmehr dafür zu sorgen, dass AMS weitere Aktien kaufen wird. Denn AMS hat ein hohes Interesse daran, selbst 75 Prozent der Aktien von Osram zu halten, denn hierdurch würde AMS über die nötige Mehrheit verfügen, sämtliche Beschlüsse auf Hauptversammlungen der Osram AG eigenständig zu fassen.