Outlet statt Vernichtung Amazon-Händler sollen Retouren und Restposten einfacher weiterverkaufen können

In den USA, Großbritannien und Frankreich ermöglicht Amazon es seinen Händlern auch, ihre unverkauften Waren an Hilfsorganisationen zu spenden. In Deutschland ist das nicht möglich. Ein Grund dafür ist, dass in Deutschland auf Produktspenden Umsatzsteuer fällig wird. Vernichtete Waren hingegen können Unternehmen von der Steuer abschreiben. „Für Unternehmen in Deutschland ist es daher meistens teurer, Waren zu spenden als sie zu entsorgen“, so Amazon. Viele kleinere Verkäufer könnten diese Mehrkosten nicht tragen.



Mehr zum Thema: Hunderttausende Händler nutzen Amazons Marktplatz, um ihre Produkte zu verkaufen. Noch bessere Geschäfte aber machen Service- und Beratungsunternehmen im Hintergrund. Ein Lagebericht aus der Kampfzone der Digitaldienstleister.