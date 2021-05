Mit dem Geld will die Post auch investieren: Bis 2050 will die Deutsche Post DHL etwa emissionsneutral sein. Aktuell verursacht der Konzern durch seine Frachtflüge oder Paketlieferungen etwa 33 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Bis 2030 immerhin will die Post den Betrag auf weniger als 29 Millionen Tonnen CO2 drücken. Dafür will die Deutsche Post DHL mehr als sieben Milliarden Euro in die Hand nehmen.