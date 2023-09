Paketbranche Kommt das Verbot der Subunternehmen?

An der Tür klingeln, Treppe rauf, Treppe runter. Hunderte Mal am Tag. In den Händen nicht selten Pakete so schwer wie eine Wasserkiste. Die Postzusteller waren in der Coronapandemie für viele die Helden, die die Gesellschaft am Laufen hielten. Ihre Arbeitsbedingungen aber sind durchaus prekär: Lange Arbeitszeiten, hoher Zeitdruck, mäßige Löhne. Und das liegt in den Augen von Gewerkschaften und Teilen der Politik vor allem an Subunternehmen. Jenen 4000 Firmen in Deutschland, die als Vertragspartner in Deutschland für Hermes, Amazon und Co. die Pakete letztendlich an die Haustür bringen.