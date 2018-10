Paketdienste DPD kündigt höhere Paketpreise zu Weihnachten an

DPD deckt im Endkundenmarkt in Deutschland etwa sieben Prozent der gesamten Menge an Sendungen ab. Dennoch sind die Probleme und Sorgen, die DPDs Mitarbeiter im Alltag begegnen, für alle Auslieferer gleich. Viele davon entziehen sich auch dem Einfluss der Dienstleister. So können Pakete, die in kleinen Geschäften abgeholt werden sollen, dort auch nur während deren Öffnungszeiten abgestellt werden. „Beispiel Fußgängerzone: Dort würden wir liebend gerne früh morgens zustellen, in der Praxis ist das aber oft erst möglich, wenn die Läden fürs Publikum öffnen – was bei der Gestaltung von Lieferzeitfenstern in der Fußgängerzone übrigens viel zu selten berücksichtigt wird“, sagt Ohnhaus im Interview mit e-Tailment.