Paketdienste Hermes setzt verstärkt auf eigene Zusteller

Auch mehrere Zustellstationen, an denen die Pakete in die Transportfahrzeuge verladen werden, will Hermes zukünftig selbst betreiben. Mit dem Ausbau der eigenen Zusteller reagiert Hermes auch auf die Kritik an den Arbeitsverhältnissen bei einzelnen Subunternehmen des Konzerns, bei denen es in der Vergangenheit zu Bezahlung unter Mindestlohn kam.