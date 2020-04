Paketdienste in der Coronazeit Wie Weihnachten, nur ohne Saisonkräfte

Keine Weihnachtsmänner im Supermarkt, keine Lichterketten über den Straßen, keine Familien im Einkaufsstress: Es gibt wenig, was in der aktuellen Situation an Weihnachten erinnert. Tobias Meyer, Paketvorstand der Deutschen Post DHL, muss angesichts der aktuellen Situation in seinem Geschäft trotzdem an die Feiertage denken. Denn wie vor Weihnachten meldet der Mayer nun „einen sehr plötzlichen Anstieg“ von versendeten Paketen, vor allem aus dem Onlinehandel. Das sei schon „Vorweihnachtsniveau“, so Meyer.