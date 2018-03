Paketdienstleister: DHL will in USA Zusammenarbeit mit Online-Händlern ausbauen

Eine DHL-Sprecherin sagte, Amazon sei ein großer Kunde. Wie weit die Zusammenarbeit mit dem Online-Händler bei Parcel Metro geht, wollte sie nicht sagen. DHL hat Parcel Metro in den vergangenen zwei Jahren in einer Reihe von US-Metropolen getestet. Weitere Städte sollen in diesem Jahr folgen. In dem System bringen Lieferanten und Fahrer die Bestellungen mithilfe von Apps aus Warenhäusern zu den Kunden.